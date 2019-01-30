عملیات اجرای پروژه راه آهن بستان آباد- سراب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از ظهر امروز چهارشنبه علی لاریجانی دستور آغاز عملیات اجرایی خط ریلی ۷۷ کیلومتری بستان‌آباد به سراب را صادر کرد.

این طرح در سه قطعه اجرایی می‌شود که قطعه اول آن با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم گفت: قطعه اول به طول ۱۵ کیلومتر با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده و قرار است در مدت ۴۸ ماه اجرا شود.

خیرالله خادمی ابراز داشت: راه آهن بستان آباد - سراب شامل چهار ایستگاه در بستان آباد، دوزدوزان، نفلین سینیت و سراب خواهد بود.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و دیدار با نخبگان و فعالان اقتصادی استان، با استقبال رسمی استاندار آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

علی لاریجانی در سفر دو روزه به استان آذربایجان شرقی، ضمن حضور در شهرستان‌های بستان‌آباد، سراب و میانه، چند طرح عمرانی را افتتاح و با اقشار مختلف مردم این شهرستان‌ها دیدار خواهد کرد.

آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن بستان‌آباد به سراب، افتتاح نیروگاه ۲۵ مگاواتی در محل اجرای طرح نفلین‌سینیت سراب، افتتاح یک مجتمع تجاری و خدماتی در سراب، افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه در میانه و برگزاری همایش گرامی‌داشت شهدای زینبیه و ثارالله میانه از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس به آذربایجان شرقی است.

لاریجانی همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و برگزیدگان آذربایجان شرقی، آخرین مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف استان را بررسی خواهد کرد.