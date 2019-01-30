مادورو تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا امروز چهارشنبه اعلام کرد که انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۵ برگزار می شود.

این در حالی است که کشورهای غربی در روزهای گذشته مهلتی هشت روزه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا تعیین کرده بودند.

رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین در مصاحبه با «ریانووستی» از آمادگی برای مذاکره با مخالفین دولت در حضور میانجیگران بین‌المللی خبر داد.

وی در این باره گفت: آماده نشستن پشت میز مذاکره هستم تا به خاطر صلاح ونزوئلا، به خاطر صلح و آینده این کشور با اپوزیسیون صحبت کنم.

گفتنی است مادورو در مصاحبه با اسپوتنیک هم از آمادگی برای صحبت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود حال آنکه تاکید کرد تیم وی به ویژه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید مانع از تحقق چنین دیداری خواهند شد.