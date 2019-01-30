امنیت اجتماعی رو به توسعه است/ اخلاص کلیدواژه فعالیت پلیس ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شاهرود به میزبانی سالن هلال احمر این شهر بابیان اینکه امنیت اجتماعی به عنوان یک عنصر کمیاب با رویکرد مثبت در کشور رو به توسعه است، ابراز داشت: نیروهای انتظامی و نظامی، ایثارگرانه جان خود را فدای جامعه میکنند که نتیجه آن ایجاد امنیت پایدار در کشور است.
وی بابیان اینکه نیروهای انتظامی در همه موقعیتها باصلابت و پایداری از نظام دفاع میکند و این مهم در طول تاریخ انقلاب اسلامی بینظیر بوده است، اضافه کرد: نمونه این مورد را میتوان به تحولات سال گذشته اشاره داشت که نیروی انتظامی یک گلوله به سمت معترضان شلیک نکرد و توانست بدون آسیب کسی، توطئهها را خنثی کند.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه اگر خوبیهای یک ملت ترویج پیدا کند در بین همه مردم جهان استوار و ماندگار خواهد ماند، بیان کرد: بانفوذ و ماموریت ذاتی نیروی انتظامی میتوان این امید را به آینده داشت که هر روز شاهد افزایش احساس امنیت در کشور، استان و شهرستان شاهرود باشیم.
محمدی بابیان اینکه اگر اخلاص در کاری وجود داشته باشد حتما ماندگار میشود، ابراز داشت: استان سمنان و شاهرود خواستگاه مردمی ولایتمدار است که برای انقلاب و نظام بسیار مایه گذاشتند که این را میتوان از آمار بالای شهدایی که مردم این شهرستان به انقلاب تقدیم کردند به وضوح درک کرد.
وی از فرمانده سابق انتظامی شاهرود به عنوان کارشناسی تمام عیار در حوزه اجتماعی یادکرد و با تاکید بر اینکه اخلاص کلیدواژه فعالیت پلیس ایران است، افزود: امروز میبایست برای تامین امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی همه نهادها و مسئولان دستگاههای اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا امنیت سرمایههای اجتماعی که موجب قوام و دوام جامعه هستند، حفظ شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست از زحمات سرهنگ مجتبی اشرفی فرمانده سابق انتظامی شاهرود قدردانی و سرهنگ علی کریمی برای سه سال به این سمت منصوب شد.
نظر شما