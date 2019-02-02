به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بیست و یکمین رتبه بندی شرکتهای برتر ایران IMI-۱۰۰، که براساس شاخصهای کمی و دستاوردهای عینی و عملی صورت گرفت، بانک انصار رتبه نخست بهرهوری کل عوامل را در بین بانکهای کشور به دست آورد و مورد تقدیر سازمان مدیریت صنعتی کشور قرار گرفت.
طبق اعلام اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، در همایش شرکتهای برتر ایران که صبح روز دوشنبه ۸ بهمنماه با حضور مقامات دولتی، صاحب نظران و مدیران برتر کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، بانک انصار براساس ارزیابیهای کارشناسان ذیربط توانست در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران عنوان سیزدهمین شرکت برترایران و بهره ورترین بانک کشور را کسب کند.
براساس این گزارش، بانک انصار طی ۴ سال گذشته بیش از ۳۷۴ پروژه بهبود و اقدامات اصلاحی را اجرایی کرده که منجر به افزایش درآمد، کاهش هزینه و بهبود فرایندهای داخلی شده و در مسابقات ملی بهینه کاوی، تجربیات موفق، مسئولیتهای اجتماعی و برترین نوآوری محصول و خدمات شرکتهای ایرانی نیز حائز رتبه شده و برای پنجمین سال پیاپی عالیترین جایزه مدیریت سلامت اداری کشور را از آن خود کرده است.
یادداشت مدیرعامل بانک انصار به مناسبت دهه فجر
دکتر آیتالله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، یادداشتی را به مناسب دهه فجر منتشر کرد که متن آن را در زیر میخوانید:
«انقلاب اسلامی در واپسین دهه های قرن بیستم در شرایطی که نظام دو قطبی بین الملل تحت تاثیر کشمکش های آشکار و پنهان امریکا و شوروی که هر یک در راستای منافع خود در پی پیشی گرفتن از رقیب و کنترل و هدایت رویدادهای جهانی بودند، به وقوع پیوست. در چنین وضعیتی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان آن هم در حوزه نفوذ امریکا و در همسایگی شوروی، پدیده ای عجیب و معجزگون به شمار میرفت که اراده کرده بود هنرمندانه، دین را به عرصه حاکمیت بشری بازگرداند.
با ظهور الهام بخش این قدرت روز افزون و حرکت عظیم، نظام سلطه و استکبار؛ وحشت زده، منفعل و مستأصل برابر آن صفآرایی همه جانبهای را طراحی و در تقابلی چهل ساله، تاکنون انواع سناریوهای سخت، نیمه سخت و نرم را در اشکال و سطوح متفاوت برای دشمنی با ایران اسلامی عملیاتی کرده است.
به فضل الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اهتزاز پرچم ولایت فقیه، تحت زعامت و رهبری های داهیانه و حکیمانه امامین انقلاب اسلامی و به پشتوانه حضور آگاهانه، مومنانه و انقلابی آحاد ملت عظیم الشان ایران در عرصه های مختلف دفاع از انقلاب و دستاوردهای سترگ آن و پای بندی به آرمان ها و ارزش های بلند شهیدان، از تمامی میدان های مصاف با دشمنان از فتنه آشوبگری و تجزیه طلبی ضد انقلاب در ماههای اولیه پیروزی تا جنگ تحمیلی هشت ساله و سپس در جدال با توطئههای شوم و شیطانی بعد از دفاع مقدس مانند فتنه های ۷۸ ، ۸۸ و ۹۶ سربلند و سرافراز بیرون آمده است و امروز نیز به برکت همین پشتوانههای الهی و مردمی با فائق آمدن بر تحریمهای ظالمانه و جنگ همه جانبه اقتصادی امریکا و متحدان شیطان بزرگ، پیش روندگی تمدن ساز خود را ورای محاسبات و مناسبات ساخته و پرداخته اتاقهای فکر بلوک سلطه و صهیونیسم ادامه خواهد داد.
در ایام گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی حقایق و واقعیت های موجود نشان می دهد روند سقوط قدرت امریکا و پایان دوران ابرقدرتی کاخ سفید شتاب یافته است و در مقابل برغم خواست خناسان داخلی و خارجی، این ملت ایران و انقلاب اسلامی هستند که با تاسی به قرآن، اسلام و ولایت ، در هندسه قدرت جهانی تجلی شکوهمند و افتخار آمیزی برای امت اسلامی و بلکه ملت های حقطلب و عدالتخواه عالم رقم زده اند.
اینجانب به نمایندگی از آحاد مدیران و کارکنان بانک انصار، در این لحظه های باشکوه و شورانگیز ؛یاد، خاطره و آرمان بلند قافله شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم و حریم امنیت کشور به ویژه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله (ره) را پاس داشته و در خجسته ایام الله دهه فجر که در تلاقی با ایام فاطمیه تلاقی الهام بخش و معناداری را رقم زده است، با تاکید بر نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی)، آمادگیهای همهجانبه این مجموعه ارزشی و پیشرو در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیشگام در نیل به «بانک تراز انقلاب اسلامی»، برای نقش آفرینی های بزرگ در خدمت صادقانه به مردم شریف و عزیز ایران و صیانت از اهداف و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه بانکداری را اعلام داشته و اطمینان می دهیم در این مسیر مبارک از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
والسلام، آیت الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار»
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