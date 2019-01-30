نخستین برف زمستانی ۶ شهر خراسان جنوبی را سفید پوش کرد

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته شاهد بارش نخستین برف زمستانی در ارتفاعات شهرستان های قاین، زهان، بیرجند، سرایان، زیرکوه، فردوس و سربیشه بودیم.

وی با اشاره به ادامه این بارندگی ها تا بعد از ظهر امروز، بیان کرد: همچنین با توجه به مدل های هواشناسی این بارندگی ها تا عصر امروز برای شمال شرق استان پیش بینی می شود.

کاهش محسوس دمای هوا

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی همچنین از کاهش محسوس دمای هوا طی امروز خبر داد و گفت: با تقویت سیستم های پرفشار جوی در منطقه روند کاهشی دما را خواهیم داشت.

خندان رو ادامه داد: با ادامه این روند طی امشب در بیشتر مناطق استان دمای هوا به صفر و زیر صفر نیز خواهد رسید.

وی، سربیشه با حداقل دمای یک درجه زیر صفر را سردترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد و گفت: طبس نیز با بیشینه دمایی ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر استان در این مدت بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: تغییرات دمایی مرکز استان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین یک درجه تا ۱۹ درجه سانتی گراد متغییر بوده است.

خندان رو همچنین جوی آرام و آسمانی صاف را برای آسمان استان طی فردا پیش بینی کرد.