کتاب «پست سکولاریسم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسبت دین و حوزه‌ عمومی مسئله‌ پیچیده‌ای است که هم در غرب و هم در ایران محور مباحثات فراوان بوده و به مجادله بر سر سکولاریسم و پیوند آن با دمکراسی شکل داده است. در ایرانِ پس از انقلاب برخی با این پیش‌فرض که بین دمکراسی و سکولاریسم پیوندی محکم برقرار است، حضور دین در حوزه‌ عمومی و نظام سیاسی را مانع دمکراسی قلمداد کردند. اما پرسش این‌جاست که آیا می‌توان بدون توجه به پیچیدگی‌های سکولاریسم، به‌سادگی از رابطه‌ی آن با دمکراسی در ایران سخن گفت؟

کتاب «پست سکولاریسم» در پی ورود به این مجادله و ارائه‌ طرحی برای آن نیست، بلکه قصد آن دارد تا از خلال بررسی تجربه‌ غرب، ضرورت بازاندیشی در نسبت بین سکولاریسم و دمکراسی و حرکت در جهت دستیابی به الگویی برای گفت‌وگو را یادآوری کند.

تجربه‌ چند دهه‌ اخیر غرب حکایت از تجدید حیات دین و بازگشت آن حوزه‌ عمومی، با وجود رواج و نفوذ طولانی‌مدت سکولاریسم، دارد؛ تجربه‌ای که با نام پست‌سکولاریسم از آن یاد می‌شود. در شرایط پست‌سکولار، مسئله‌ پیشِ روی دمکراسی سکولار حضور دین و استدلال‌های دینی در فرایندهای دمکراتیک و چگونگی گفت‌وگو بین مؤمنان مذهبی و شهروندان سکولار در حوزه‌ عمومی است.

این کتاب در تحلیل چرایی بازگشت دین به حوزه‌ عمومی استدلال می‌کند که ناکارآمدی دولت مدرن در ارائه‌ دین برای بازگشت به عرصه‌ عمومی در جوامع مسیحی غربی طی دهه‌های اخیر شده است. در این الگوی تحلیلِ دومرحله‌ای، از نهادگرایی تاریخی برای مطالعه‌ تاریخیِ نهاد دولت مدرن و بررسی زمینه‌ نهادیِ بازگشت دین به عرصه‌ عمومی، و از نهادگرایی جامعه‌شناختی جدید برای بررسی تغییر نهادی در نهادهای دینی استفاده شده است. تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که منطق نهادیِ یک نهاد با یک منطق نهادیِ دیگر جایگزین شود. این جایگزینی به‌واسطه‌ آن‌چه کلود لوی‌استراوس «سرهم‌بندی» می‌نامد، اتفاق می‌افتد که بر اساس آن افراد از طریق بازاستفاده و بازتعریف مواد دم‌دست و ازپیش‌موجود، یک منطق نهادیِ جدید را شکل می‌دهند.

کتاب «پست سکولاریسم، دین، دولت و حوزه عمومی در غرب» تالیف آرمان زارعی در ۳۱۳ صفحه به قیمت ۳۴ هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده است.