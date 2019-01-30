برنامه تیم ملی فوتسال در سال ۹۸/ بازی با آرژانتین و پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران بعد از لغو بازی تدارکاتی با برزیل که قرار بود چند ماه پیش در این کشور برگزار شود، به دنبال این است تا برزیلی ها را برای حضور در ایران و برگزاری دو مسابقه در فروردین ماه قانع کند. هنوز مذاکرات کمیته فوتسال نتیجه قطعی در پی نداشته است.

تردید کمیته فوتسال در رضایت برزیل برای سفر به ایران بعد از اتفاقات رخ داده، باعث شده است تا مدیران این کمیته به فکر گزینه دیگری برای جایگزین کردن برزیل باشند تا در صورت پاسخ منفی آنها، برنامه های آماده سازی تیم ملی لَنگ نماند.

بر همین اساس مذاکراتی با آرژانتین صورت گرفته و این احتمال که تیم ملی ایران فروردین ماه در کشورمان به مصاف آرژانتین برود هست؛ البته منوط به بی نتیجه ماندن مذاکره با برزیل.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، این مطلب را تایید کرد و به دیگر برنامه های این تیم در سال ۹۸ اشاره کرد.

ناظم الشریعه گفت: با هماهنگی کمیته فوتسال مذاکراتی با سرمربی تیم فوتسال پرتغال هم داشته ام. دنبال این هستیم تا یک پروتکل همکاری با این کشور امضا کنیم و تیم های ملی مردان، بانوان و تیم امید دو کشور با هم مسابقاتی داشته باشند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره زمان و مکان برگزاری این مسابقات دوستانه تاکید کرد: فرقی نمی کند این بازی ها در ایران باشد یا پرتغال. فکر می کنم اواخر سال ۲۰۱۹ تیم های ملی دو کشور با هم مسابقاتی برگزار کنند.