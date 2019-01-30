عباسپور رئیس انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری نشست های هماهنگی میان فدراسیون ورزش دانش آموزی، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون دوچرخه سواری در نهایت تفاهم نامه ای میان این دو بخش به منظور از سر گیری دوباره فعالیت های استعدادیابی و آموزش این رشته در مدارس امضاء شد.

به دنبال این مسئله رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی طی حکمی جلیل عباسپور رئیس هیات دوچرخه سواری اصفهان را به عنوان مسئول انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی کشور معرفی کرد.

قرار است این انجمن هر چه زودتر، با بررسی وضعیت این رشته در مدارس و رده سنی پایه، زمینه آموزش مربیان و داوران و ورزشکاران و برگزاری مسابقات و برنامه های استعدادیابی را در سطح کشور آغاز کند.

فعالیت انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی سالها بود که به حالت تعطیل در آمده و کاری در آن صورت نگرفته بود که با همت دکتر حمیدی معاون وزیر آموزش پرورش، قمری رئیس فدراسیون و بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی از سر گرفته خواهد شد.