نیروگاه ۲۵ مگاواتی آق قلا با ۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی ضمیر، ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: آق قلا ۱۳۵ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۰ درصد آن در روستاها ساکن هستند یعنی ۹۸ هزار نفر در روستا زندگی می کنند.

وی افزود: ۴۱۱ پروژه در دهه فجر داریم که با اعتبار بیش از ۲۲۶ میلیارد افتتاح و کلنگ زنی می شود که حدود ۱۰ برابر سال گذشته است.

ضمیر با بیان این که سال گذشته ۴۵ پروژه داشتیم، گفت: پروژه ها شامل پروژه های عمرانی، اشتغالزایی و اقتصادی است که بخشی کلنگ زنی و بخشی افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: ۱۵۱ پروژه عمرانی با ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۲۶۰ پروژه اقتصادی با اعتبار ۱۸۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

ضمیر ادامه داد: ۵۵ پروژه عمرانی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۳ پروژه ای که شامل ۱۵۹ طرح می شود را با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان اجرا می کنیم و در این کار از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیلات رفع موانع تولید و غیره استفاده می شود.

وی به پروژه های قابل افتتاح اشاره کرد و بیان کرد: ساختمان گمرک، مرکز جامع سلامت شماره دو، پروژه تأمین آب آشامیدنی، فیبر نوری، احداث مجتمع های مسکونی و غیره افتتاح می شود.

ضمیر با بیان این که تنها ۳۱ پروژه ما کلنگ زنی است و اکثر پروژه ها افتتاحی است، تأکید کرد: در طول سال ۹۶ و ۹۷، حدود ۶۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای تجهیز و مکانیزاسیون به کشاورزان شهرستان اختصاص یافت.

فرماندار آق قلا خاطرنشان کرد: پروژه نیروگاه ۲۵ مگاواتی با ۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود که نیاز برق شهرستان را تا ۲۰ سال آینده تأمین خواهد کرد.