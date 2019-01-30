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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

فرماندار آق قلا:

نیروگاه ۲۵ مگاواتی آق قلا با ۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود

نیروگاه ۲۵ مگاواتی آق قلا با ۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود

گرگان- فرماندار آق قلا گفت: نیروگاه ۲۵ مگاواتی آق قلا با ۵۰ میلیارد تومان در دهه فجر کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی ضمیر، ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: آق قلا ۱۳۵ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۰ درصد آن در روستاها ساکن هستند یعنی ۹۸ هزار نفر در روستا زندگی می کنند.

وی افزود: ۴۱۱ پروژه در دهه فجر داریم که با اعتبار بیش از ۲۲۶ میلیارد افتتاح و کلنگ زنی می شود که حدود ۱۰ برابر سال گذشته است.

ضمیر با بیان این که سال گذشته ۴۵ پروژه داشتیم، گفت: پروژه ها شامل پروژه های عمرانی، اشتغالزایی و اقتصادی است که بخشی کلنگ زنی و بخشی افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: ۱۵۱ پروژه عمرانی با ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۲۶۰ پروژه اقتصادی با اعتبار ۱۸۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

ضمیر ادامه داد: ۵۵ پروژه عمرانی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۳ پروژه ای که شامل ۱۵۹ طرح می شود را با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان اجرا می کنیم و در این کار از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیلات رفع موانع تولید و غیره استفاده می شود.

وی به پروژه های قابل افتتاح اشاره کرد و بیان کرد: ساختمان گمرک، مرکز جامع سلامت شماره دو، پروژه تأمین آب آشامیدنی، فیبر نوری، احداث مجتمع های مسکونی و غیره افتتاح می شود.

ضمیر با بیان این که تنها ۳۱ پروژه ما کلنگ زنی است و اکثر پروژه ها افتتاحی است، تأکید کرد: در طول سال ۹۶ و ۹۷، حدود ۶۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای تجهیز و مکانیزاسیون به کشاورزان شهرستان اختصاص یافت.

فرماندار آق قلا خاطرنشان کرد: پروژه نیروگاه ۲۵ مگاواتی با ۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود که نیاز برق شهرستان را تا ۲۰ سال آینده تأمین خواهد کرد.

کد مطلب 4528388

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