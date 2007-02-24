به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 70 نقاشی از قورچیان با موضوعهای مذهبی عاشورا، انتظار، انقلاب، امام علی (ع)، جنگ و ... در معرض دید عموم قرار میگیرد. قورچیان این نقاشیها را با تکنیک رنگ روغن از سال 76 تا به حال کار کرده است.
کیومرث قورچیان فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته نقاشی است و تا به حال در 30 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج کشور و پنجاه نمایشگاه گروهی شرکت فعال داشته است. علاقمندان میتوانند صبح و بعد از ظهر روزهای یادشده به نگارخانه سوره واقع در میدان انقلاب، جنب سینما بهمن مراجعه کنند.
* "هنوز باران میبارد" در اصفهان اجرا میشود
نمایش "هنوز باران میبارد" به کارگردانی علیرضا قدسیه تا 12 اسفندماه در اصفهان روی صحنه است.
این نمایش که سعید محسنی آن را نوشته، داستان روابط ابراهیم رزمنده سالهای دفاع مقدس و رحمت همرزم او را بازگو میکند. رحمت سواد خواندن و نوشتن نداشته و ابراهیم نامههای او را برای نامزدش مینوشته است. نامههایی که تا بعد از شهادت رحمت ادامه پیدا می کند و ...
در نمایش "هنوز باران میبارد" محمد ترابی، مصطفی بیگدلی، رسول حائز و الهه رضایی به ایفا نقش میپردازند. این نمایش ساعت 19 روزهای یادشده در تالار سوره حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان آمادگاه روی صحنه است.
نقاشیهای آبستره کیومرث قورچیان از 9 تا 23 اسفندماه در نگارخانه سوره تهران به نمایش گذاشته میشود.
کد مطلب 452839
نظر شما