نیازمند کادرسازی نیروهای متخصص دینی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری پیش ازظهر چهارشنبه در دیدار با داوود بهرام سری مدیرعامل مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت گفت ؛ امروز جمهوری اسلامی بیش از همیشه نیازمند کادرسازی نیروهای متخصص در حوزه دین است و دبیرستان معارف اسلامی باید در این حوزه اقدامات جهادی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با تاکید بر تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای انقلاب ، اظهار داشت: طلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با ایام شهادت جانسوز شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها فرصت بسیار ارزنده ای است که در خصوص ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام به ویژه سیره و منش ایشان و درس بزرگ ولایتمداری ایشان برای امت اسلامی پرداخته شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حوزه تربیت به ویژه ظرافت های کار تربیت دینی دانش آموزان افزود : دبیرستان ها و مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا از باقیات و صالحات سازمان تبلیغات اسلامی است و این مدارس برای تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب اسلامی گام های موثری برداشته است که ثمره این کار ارزشمند را در دانشگاه ها و حوزه های علمیه شاهد هستیم.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کادرسازی و تربیت نیروی متخصص در حوزه دین دبیرستان های معارف اسلامی اشاره کرد و بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی بیش از همیشه نیازمند کادرسازی نیروهای متخصص در حوزه دین است و دبیرستان معارف اسلامی باید در این حوزه اقدامات جهادی داشته باشد.

استاد حوزه های علمیه مازندران در ادامه به موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی در طول چهل سال ایستادگی و مقاومت در برابر جبهه خصم و مستکبران عالم اشاره و خاطر نشان کرد : معارف ارزشمند و تعالی بخش قرآن کریم و اهل بیت (ع) سند افتخار جامعه اسلامی است و دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با همین گفتمان در حال تقویت نیروی گفتمانی انقلاب اسلامی است که باید برای تقویت این گفتمان همه تلاش مضاعف داشته باشیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در پایان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی مدیرعامل و همه مدیران و مربیان و کارکنان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی در سال های اخیر ، تاکید کرد : مدارس و دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا مرکز رویش های جوانان و نوجوانان انقلابی است و تربیت نیروهای متعهد و متخصص در حوزه دین مهم ترین ماموریت دبیرستان های علوم و معارف اسلامی است.