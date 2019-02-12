انتقاد از تعطیلی ۵ ساله جلسات هیئت عالی نظارت بر نظام صنفی کشور

علی اکبر کریمی عضو هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسات هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور طی ۲ سال گذشته علیرغم شرایط حساس اقتصادی برگزار نشده است، قبل از آن هم در دوران مسئولیت آقای نعمتزاده و محمد شریعتمداری در وزارت صنعت در کل ۲ یا ۳ جلسه این شورا برگزار شده است.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: فشار زیادی از ناحیه مراجع نظارتی به اصناف و بیشترین اتهام در خصوص گرانیها به کسبه وارد می شود، لذا باید به صورت جدیتر به عملکرد اصناف و سایر دستگاههایی که در ایجاد شرایط موجود دخیل هستند رسیدگی و نظارت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفین در شرایط موجود گفت: باید هیئت عالی نظارت بر اصناف جلسات منظمی برگزار کند و تصمیمات موثری در این هیئت برای صیانت از اصناف و رعایت حقوق مردم در شرایط بازار اتخاذ شود.
کریمی ادامه داد: متاسفانه در دوره وزارت آقای نعمتزاده و شریعتمداری و در حال حاضر در دوره آقای رحمانی شاهد عدم تشکیل جلسات هیات عالی نظارت بر اصناف بوده و هستیم.
وی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته حداکثر ۳ جلسه این هیئت برگزار شده و انتظار است با توجه به پیگیریهای مجلس جلسات این هیئت عالی به صورت منظم برگزار شود و از ظرفیت این هیئت که بالاترین رکن تصمیم گیری در مورد نظام صنفی کشور است استفاده شود.
