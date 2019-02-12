۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مهر مطرح کرد؛

انتقاد از تعطیلی ۵ ساله جلسات هیئت عالی نظارت بر نظام صنفی کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعطیلی جلسات هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور طی 3 سال گذشته انتقاد کرد و خواستار برگزاری این جلسات در شرایط سخت اقتصادی شد.

علی اکبر کریمی عضو هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسات هیات عالی نظارت بر نظام صنفی کشور طی ۲ سال گذشته علیرغم شرایط حساس اقتصادی برگزار نشده است، قبل از آن هم در دوران مسئولیت آقای نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری در وزارت صنعت در کل  ۲ یا ۳ جلسه این شورا برگزار شده است.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد:  فشار زیادی از ناحیه مراجع نظارتی به اصناف و بیشترین اتهام در خصوص گرانی‌ها به کسبه وارد می شود، لذا باید به صورت جدی‌تر به عملکرد اصناف و سایر دستگاه‌هایی که در ایجاد شرایط موجود دخیل هستند رسیدگی و نظارت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفین در شرایط موجود گفت: باید هیئت عالی نظارت بر اصناف جلسات منظمی برگزار کند و تصمیمات موثری در این هیئت برای صیانت از اصناف و رعایت حقوق مردم در شرایط بازار اتخاذ شود.

کریمی ادامه داد: متاسفانه در دوره وزارت آقای نعمت‌زاده و شریعتمداری و در حال حاضر در دوره آقای رحمانی شاهد عدم تشکیل جلسات هیات عالی نظارت بر اصناف بوده و هستیم.

وی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته حداکثر ۳ جلسه این هیئت برگزار شده و انتظار است با توجه به پیگیری‌های مجلس جلسات این هیئت عالی به صورت منظم برگزار شود و از ظرفیت این هیئت که بالاترین رکن تصمیم گیری در مورد  نظام صنفی کشور است استفاده شود.

    • مسعود IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      هر کجا بحث نظارت و مبارزه با فساد پیش می آید کوتاهی میشود.جلسات ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی هم که باید حداقل 3 هفته یکبار برگزار شود نیز بصورت خیلی نامنظم تشکیل میشود.چرا؟
    • حسین IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      چرا در بحث نظارت اینقدر ضعیف عمل میشود؟ چرا کسی پاسخگوی این کم کاری‌ها نیست. اصلا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر تشکیل جلسه نمیدهد به چه دردی میخورد؟
    • علی IR ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
      باید از کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید چرا بعد از 5 سال اینها را دارید مطرح می کنید؟ چرا شما نمایندگان مجلس پیگیری نکردید؟ چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار و نتایج آن اعلام نمیشود؟
    • ابراهیم IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
      کمیسیون اقتصادی مجلس هم بجای پیگیری و جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور فقط شعار میدهد و بگم بگم راه انداخته است. هر جا بحث مبارزه با فساد هست تا جای ممکن کم کاری میشود دلیلش چیست؟
    • داوود IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
      اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شود مطمنا خیلی از روزنه های فساد و همچنین مفسدین اقتصادی شناسایی میشوند.

