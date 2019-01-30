محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون انتخاب سخنگو برای دولت اظهار داشت: ان شاء الله این کار را می کنیم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور دو سه نفر گزینه برای سخنگویی دولت دارند و در حال بررسی هستند، تصریح کرد: البته پاسخگویی به افکار عمومی مرتب انجام می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمانی که سخنگو در دولت نبوده است، رئیس جمهور به همه وزرا و معاونین رئیس جمهور دستور داده اند در روزهای چهارشنبه و غیر آن با رسانه ها صحبت کنند، ادامه داد: این به نفع خبرنگاران است که به جای یک نفر با ۳۰ نفر صحبت کنند.