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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۳ گزینه‌ سخنگویی دولت/ رئیس‌جمهور در حال بررسی است

۳ گزینه‌ سخنگویی دولت/ رئیس‌جمهور در حال بررسی است

خرم‌آباد- رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور دو سه گزینه را برای سخنگویی دولت مدنظر دارد.

محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون انتخاب سخنگو برای دولت اظهار داشت: ان شاء الله این کار را می کنیم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور دو سه نفر گزینه برای سخنگویی دولت دارند و در حال بررسی هستند، تصریح کرد: البته پاسخگویی به افکار عمومی مرتب انجام می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمانی که سخنگو در دولت نبوده است، رئیس جمهور به همه وزرا و معاونین رئیس جمهور دستور داده اند در روزهای چهارشنبه و غیر آن با رسانه ها صحبت کنند، ادامه داد: این به نفع خبرنگاران است که به جای یک نفر با ۳۰ نفر صحبت کنند.

کد مطلب 4528396

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