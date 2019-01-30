امام توانست تهدید جنگ را به فرصت تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق مدیران شهری با آرمان ها امام خمینی(ره) طی سخنانی گفت: امام خیلی از عاشقان را به سمت خود جلب کرد، ایشان یک استراتژیست بود و توانست تهدید جنگ را به فرصت تبدیل کند.

شهردار تهران گفت: حضرت امام(ره) توجه به مردم را مدنظر داشتند و وحدت کلمه کلیدواژه ایشان بود.

وی گفت: امروز کشور در مسیر رشد و بالندگی است.

شهردار تهران گفت: امام همواره نسبت به توجه به مردم تاکید داشتند و شهرداری تهران با بیشترین سهم خدمت مستقیم به مردم باید با تأسی از راه و فرمایشات امام راحل این مسیر را با خدمات بهتر و بیشتر به مردم ادامه دهد.