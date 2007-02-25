ضرر اختلاف در تعرفه های پزشکی متوجه مردم است

علی نوحه گر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختلاف در تعرفه های نظام پزشکی در بخش دولتی مشکل چندانی ایجاد نمی کند اما دربخش خصوص بسیار مشکل ساز خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که همه مردم امکان استفاده از خدمات دولتی درمانی را ندارند این موضوع می تواند فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار ضعیف تر وارد کند.

معاون درمان تامین اجتماعی منطقه کرج خاطرنشان کرد: از سویی ادارات بیمه نیز اعتقاد دارند که به افراد تحت پوشش آنها با این تعرفه ها اجحاف خواهد شد و این موضوع از سوی بیمه در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: اختلاف نظر در تعرفه ها بین نظام پزشکی و هیات دولت نباید دامن جامعه را بگیرد و مسئولان به هر نحوی که می توانند باید آن را حل نمایند.

نوحه گر تاکید کرد: چندگانگی نرخ تعرفه درمان نیز باعث بروز مشکلات متعدد خواهد شد و برخی شبهات را ایجاد می کند و این موضوع نباید به صورت کنونی باقی بماند.

معاون درمان تامین اجتماعی منطقه کرج یادآور شد: افزایش سرانه درمان از 3800 به 7900 تومان یکی از اساسی ترین دغدغه های دست اندرکاران نظام بهداشت و درمان کشور شده است که امید می رود در تلفیق نهایی بودجه محقق شود.