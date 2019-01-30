۳۶ پروژه عمرانی در خراسان شمالی افتتاح و کلنگ زنی می شود

غلامحسین ساقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر۲۱۶ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال در ایام الله دهه فجر در استان افتتاح می شود.

ساقی افزود: همچنین در ایام یک پروژه عمرانی در حوزه آب و فاضلاب شهری در شیروان کلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: شرکت آبفای خراسان شمالی در ایام الله دهه فجر برنامه های فراوانی را برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این ایام اجرا خواهد کرد که یکی از این برنامه ها افتتاح پروژه های آماده بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی میزان هزینه کرد این تعداد پروژ را ۲۱۶ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از تعداد پروژه ها ۱۲ مورد مربوط به بجنورد با اعتبار ۷۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، دو پروژه قابل افتتاح و یک پروژه قابل کلنگ زنی با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال و پنج پروژه با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال در اسفراین انجام شده است.

ساقی ادامه داد: همچنین چهار پروژه با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال در جاجرم، پنج پروژه با اعتبار۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فاروج، دو پروژه با اعتبار ۹ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال در گرمه، سه پروژه با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال در مانه و سملقان و دو پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال در شهرستان راز و جرگلان افتتاح و در مدار بهره برداری قرار خواهد.