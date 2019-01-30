کاروان قرآنی انقلاب وارد شهرستان دشتی شد

حجت الاسلام سروستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کاروان برنامه های خود را از اول بهمن ماه در حرم امام خمینی(ره) شروع کردند و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها در ۱۱ استان اجرا می شود، افزود: استان بوشهر به عنوان ششم مقصد کاروان قرآنی انقلاب بوده است که برگزاری محفل انس با قرآن در روستای چارک یکی از مهمترین برنامه ها به شمار می رود.

سروستانی اضافه کرد: محفل انس با قرآن که با حضور پرشور مردم و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد قاریان برجسته کشورمان از جمله حمید شاکر نژاد، احمد ابوالقاسمی، سید جواد حسینی و محمد جماله به اجرای برنامه پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای تواشیح ۳۵ نفر و اجرا حفظ خردسال توسط علیرضا نصاری از دیگر برنامه های این محفل بوده است.

سروستانی به اهداف این کاروان اشاره کرد و گفت: معرفی چهره های قرآنی و معرفی رویش های جوان و نوجوان قرآنی در شهرها و روستاها از مهمترین اهداف به شمار می رود.