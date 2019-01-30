تلاش دوباره کنگره آمریکا برای پایان حمایت از عربستان در جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه آمریکا تصمیم دارند تا بار دیگر درباره حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن بحث و مذاکره کنند.
کشته شدن شهروندان غیرنظامی در جنگ یمن و همچنین پرونده قتل جمال خاشقجی از جمله دلایل طرح مجدد قطعنامهای درباره حمایت آمریکا از عربستان در مجلس نمایندگان این کشور است.
در ماه دسامبر نیز تلاش مشابهی از سوی مجلس سنای آمریکا صورت گرفته بود که به علت اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، نتیجهای به همراه نداشت. اما اکنون با توجه به این نکته که دموکراتها در مجلس نمایندگان اکثریت دارند، احتمال موفقیت این تلاش افزایش یافته است؛ موفقیتی که به علت وتوی ترامپ، تغییری در سیاستهای دولت آمریکا در قبال جنگ یمن نخواهد داد.
مجلس سنای آمریکا در ماه دسامبر با ۵۶ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی قطعنامهای علیه سیاستهای دولت ترامپ در حمایت از ائتلاف نظامی جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی صادر کرده بود. در آن هنگام هفت سناتور جمهوریخواه نیز از تلاشهای دموکراتها در سنا جانبداری کرده بودند.
قانون ۱۹۷۳ و اختیارات رئیس جمهور
بر اساس قانون سال ۱۹۷۳ اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در زمینه پیشبرد سیاستهای نظامی محدود شده است. این قانون فعالیتهای نظامی دولت آمریکا را منوط به تصویب آن در کنگره میکند.
قطعنامه سنا در مخالفت با سیاست آمریکا در حمایت نظامی از عربستان در جنگ یمن در ماه دسامبر نتیجهای به همراه نداشت. در آن هنگام، اکثریت جمهوریخواه حاکم بر مجلس نمایندگان مانع از رای گیری پیرامون این قطعنامه شده بودند.
جمهوریخواهان با ۵۳ سناتور در برابر ۴۷ سناتور دموکرات اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند. اما برخلاف سال گذشته، اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار دموکراتهاست.
رئیس جمهوری آمریکا درباره چنین قطعنامههایی از حق وتو برخوردار است. اما برای خنثی کردن وتوی ترامپ، نمایندگان هر دو مجلس نیاز به دو سوم آرا دارند و کسب چنین میزانی از آرای نمایندگان دور از انتظار است.
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