با مردم بودن سبب تکرار رشادت های دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق مدیران شهری با آرمان های امام خمینی(ره) طی سخنانی گفت: انقلاب قبل از آن که در جامعه باشد در جان های مردم بود و امام بر دل های مردم حکومت و انقلاب نخست بر جان های مردم حاکم شد.

وی رمز ایجاد انقلاب، را رمز بقای آن دانست و گفت: اگر با مردم باشیم و حرف دل آن ها را بزنیم و مردم بتوانند در سیمای حاکمیت تصویر خود را ببینند، همان اتفاقی میفتد که در دفاع مقدس افتاد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: در دوره دفاع مقدس یک نفر می توانست کار یک لشکر را کند و واقعا هم یک لشکر بود، امروز نیز همه باید بدانیم آنچه که برای مردم است، مادامی مشروعیت دارد که مورد رضایت مردم باشد.