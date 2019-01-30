  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی کردستان:

رسالت خبرنگاران روشن بخشی و بیان حقایق است

رسالت خبرنگاران روشن بخشی و بیان حقایق است

سنندج، معاون فرهنگی ارشاد اسلامی کردستان گفت: رسالت اصلی اصحاب رسانه نشر روشن‌بخشی و بیان حقایق است که این مهم نقش بسیار تاثیرگذاری در توسعه استان در عرصه‌های مختلفی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبید رستمی ظهر امروز در اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ورود خبرنگاران به جدال‌های رسانه‌ای آنها را از رسالت خود دور می‌کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: با وجود هجمه های بزرگی علیه ما که توسط رسانه‌های پیرامون در حال انجام است ورود خبرنگاران به جدال‌های رسانه‌ای آنها را از رسالت خود دور می‌کند.

وی افزود: سیاه نمایی به معنای انتقاد کرد نیست و عملکرد مدیران استان و دستگاه ها باید به صورت منصفانه مورد نقد قرار گیرد.

رستمی با اشاره به نقش ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بخشی اثرگذار از جامعه ادامه داد: در این راستا اهداف این اداره کل تیم ویژه‌ای در اداره‌کل ارشاد اسلامی برای رصد کردن نقش توسعه استان کردستان در رسانه و بازتاب عملکرد چهل ساله انقلاب اسلامی فعال شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، عنوان کرد: بزودی جشنواره رسانه کردی برگزار خواهد شد و از همه اصحاب رسانه درخواست می‌شود در این جشنواره شرکت نمایند و خبرنگاران تا پایان امشب فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را ارسال نمایند.

کد مطلب 4528434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها