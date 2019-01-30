رسالت خبرنگاران روشن بخشی و بیان حقایق است

به گزارش خبرنگار مهر، عبید رستمی ظهر امروز در اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: ورود خبرنگاران به جدال‌های رسانه‌ای آنها را از رسالت خود دور می‌کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: با وجود هجمه های بزرگی علیه ما که توسط رسانه‌های پیرامون در حال انجام است ورود خبرنگاران به جدال‌های رسانه‌ای آنها را از رسالت خود دور می‌کند.

وی افزود: سیاه نمایی به معنای انتقاد کرد نیست و عملکرد مدیران استان و دستگاه ها باید به صورت منصفانه مورد نقد قرار گیرد.

رستمی با اشاره به نقش ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بخشی اثرگذار از جامعه ادامه داد: در این راستا اهداف این اداره کل تیم ویژه‌ای در اداره‌کل ارشاد اسلامی برای رصد کردن نقش توسعه استان کردستان در رسانه و بازتاب عملکرد چهل ساله انقلاب اسلامی فعال شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، عنوان کرد: بزودی جشنواره رسانه کردی برگزار خواهد شد و از همه اصحاب رسانه درخواست می‌شود در این جشنواره شرکت نمایند و خبرنگاران تا پایان امشب فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را ارسال نمایند.