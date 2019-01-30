به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخ‌ساز با اشاره به اینکه برگزاری باشکوه آیین پیروزی انقلاب از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: تحقق این مهم نیازمند مشارکت هرچه بیشتر شهروندان است.

وی با تأکید بر اینکه باید مقابل جنگ نرم دشمنان هوشیار باشیم، گفت: به برکت انقلاب اسلامی در منطقه موج بیداری ایجادشده که وظیفه ما را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز بابیان اینکه باید به برگزاری ایام‌الله دهه فجر توجه بیشتری داشته باشیم، گفت: تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری کاروان‌های سلامت و نیکوکاری در مناطق محروم استان، برپایی ایستگاه‌های پایش سلامت، برگزاری مسابقات امدادی دانش آموزان در مدارس در قالب طرح دادرس، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، عیادت از بیماران بدون همراه، اهدای خون، راه‌اندازی و افتتاح کانون‌های دانش‌آموزی هلال و پروژه‌های اداری ازجمله برنامه‌های هلال‌احمر استان البرز در دهه فجر امسال است.

چرخ‌ساز ادامه داد: برگزاری تور بازدید از مراکز صنعتی و کارگاهی، صعود سراسری بانوان کارمند این جمعیت به کوه عظیمیه، برگزاری کارگاه انتقال تجارب چهل‌ساله از دستاوردهای انقلاب به جوانان، آذین‌بندی و تبلیغات محیطی، پوشش امداد و نجات و راه‌اندازی غرفه‌های فرهنگی و آموزشی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن از دیگر اقدامات ما در دهه فجر خواهد بود.