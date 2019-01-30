تسریع در اجرای خط سوم انتقال برق بین ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همایون حائری، در دیدار با کارگین باغرامیان، ضمن اشاره به تعاملات مناسب اقتصادی، بر تسریع در اجرای پروژه خط سوم انتقال برق بین دو کشور تاکید کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، اجرای به‌موقع خط سوم انتقال برق در ارمنستان را به‌عنوان بخشی از همکاری چند جانبه انرژی بین دو کشور مهم ارزیابی کرد و خواستار همکاری و تلاش بیشتر شرکت صانیر و شرکت برق ارمنستان برای تسریع در اجرای این پروژه شد.

کارگین باغرامیان، قائم‌مقام وزارت زیرساخت‌های انرژی و منابع طبیعی ارمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به برنامه‌های جدید دولت ارمنستان جهت ارتقای تعاملات با جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به علاقه‌مندی ایروان به اجرای توافق‌های بین دو طرف، آمادگی خود را برای حل و فصل و اتمام هرچه سریع‌تر خط سوم انتقال برق بین دو کشور اعلام کرد.

در این دیدار طرفین بر پیگیری و عملیاتی شدن پروژه نیروگاه برق‌آبی مغری و همچنین برگزاری شانزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک تاکید کردند. در ادامه دو طرف اظهار امیدواری کردند، با اجرای این خط حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تا دو برابر افزایش یابد.



دیدار با سفیر ایران در ایروان

معاون برق و انرژی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران در این سفر همچنین با سیدکاظم سجادی، سفیر کشورمان در ایروان دیدار و گفتگو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار بر اجرای به‌موقع خط سوم انتقال برق به ارمنستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های همکاری دو جانبه و چندجانبه جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان تاکید کرد.

طرفین در این دیدار بر اهمیت پیگیری تعاملات انرژی منطقه‌ای تاکید کردند.