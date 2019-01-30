  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور افزایش می یابد

آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور افزایش می یابد

مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور از افزایش برگزاری آزمون های الکترونیکی توسط این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، مجید ضماهنی با اشاره به اینکه ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان توسط دانشجویان صورت می گیرد افزود: در آینده تدبیر جدیدی به ارزشیابی اساتید نیز اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین ادامه داد: اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور کیفیت آزمون های الکترونیکی را در این دانشگاه تضمین می کند و طبق تاکید رئیس دانشگاه پیام نور کشور، آزمون های الکترونیکی افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور با بیان اینکه یکی از راه های ارتباطی با دانشگاه، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است  افزود:  زیر ساخت های آزمایشگاهی نیز  تقویت می شود.

  

کد مطلب 4528439
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها