آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، مجید ضماهنی با اشاره به اینکه ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان توسط دانشجویان صورت می گیرد افزود: در آینده تدبیر جدیدی به ارزشیابی اساتید نیز اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین ادامه داد: اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور کیفیت آزمون های الکترونیکی را در این دانشگاه تضمین می کند و طبق تاکید رئیس دانشگاه پیام نور کشور، آزمون های الکترونیکی افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور با بیان اینکه یکی از راه های ارتباطی با دانشگاه، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است افزود: زیر ساخت های آزمایشگاهی نیز تقویت می شود.