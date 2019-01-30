  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد:

اختصاص ۱۰۰ میلیارد اعتبار تملک برای جبران خسارات سیل گذشته لرستان

اختصاص ۱۰۰ میلیارد اعتبار تملک برای جبران خسارات سیل گذشته لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک برای جبران خسارات سیل گذشته لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از خسارات سیلاب در روستای «ناصروند» خرم آباد در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک برای سیل قبلی لرستان که به پلدختر خسارت وارد کرد، اختصاص داده ایم.

وی با بیان اینکه در کل حدود ۵ درصد اعتبارات کشور را دولت می تواند برای حوزه بحران هزینه کند که سه درصد در بخش پیشگیری و دو درصد برای مقابله هزینه می شود، تصریح کرد: اعتبارات سیل سنگین است اما در چند سال اخیر دولت با مشکل مالی روبه رو است و تلاش کرده بتواند کمک لازم را در حوادث داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه سال گذشته زلزله کرمانشاه را داشتیم که خسارت سنگین بود و باید در آن جا هزینه می شد، مشکلات خشکسالی، آب شرب و ... را داشتیم، ادامه داد: اما لرستان نیز در سازمان مدیریت بحران دیده شده است و بیش از حد هم مساعدت کرده ایم.

نجار در خصوص عدم تخصیص کامل اعتبارات لرستان گفت: دولت مشکلات مالی دارد و به همین دلیل تخصیص اعتبار کامل نبوده است.

کد مطلب 4528446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها