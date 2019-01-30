۸۷ درصد سهم اشتغال کلاله محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: هماهنگی لازم با ارگان های مختلف اعم از بسیج، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای مراسم دهه فجر انجام شده است.

وی افزود: برای اولین بار مستند تلویزیونی به مدت نیم ساعت از اقدامات دستگاه های اجرایی به صورت مختصر و مفید آماده شده و از صدا و سیما هم پخش خواهد شد.

حمیدی گفت: قبل از انقلاب تنها هشت کیلومتر آسفالت داریم و اکنو ۴۶۰ کیلومتر جاده داریم که ۹۹ درصد آن آسفالت است.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب در حوزه آبرسانی آب بهداشتی نداشتیم ولی اکنون بیش از ۸۲ درصد روستاها آبرسانی مستقیم انجام شده و تلاش می کنیم که به ۱۰۰ درصد برسیم.

حمیدی با بیان این که ۹۸ درصد روستاها گازرسانی انجام شده، گفت: در مخابرات ۱۰۰ درصد پوشش دارند و در ۱۰۰ درصد روستاها از نعمت برق برخوردار هستند.

وی ادامه داد: اکثر روستاها دارای زمین ورزشی هستند، ۵۲ خانه بهداشت و یک بیمارستان ۱۹۶ تختخوابی داریم در صورتی که در قبل از انقلاب تنها دو مرکز بهداشت داشتیم.

حمیدی اظهار کرد: پیاده روی خانوادگی در ۱۲ بهمن از فلکه مرکزی کلاله تا فرودگاه انجام می شود و ۴۰ جایزه به مردم داده خواهد شد.

وی با بیان این که اکنون ۱۶ نماز جمعه در کلاله و بخش های آن برگزار می شد و ۳۰۰ مسجد و فاطمیه و حسینیه سنی و تشیع داریم، ادامه داد: در دهه فجر ۱۱۳ پروژه با اعتباری ۳۱ میلیارد تومان افتتاح و ۲۵ پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

حمیدی اضافه کرد: سهم اشتغال شهرستان هزار و ۵۰۰ بود که تاکنون هزار و ۳۳۰ شغل ایجاد شده و ۸۷ درصد محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه اشتغال و زیربنایی و اقتصادی و عمرانی داشتیم که ۱۷۵ میلیارد تسهیلات از بخش های مختلف بود و دو هزار و ۵۱۴ شغل ایجاد شد.