باشگاه های پیکان و مس کرمان جریمه نقدی شدند/ محرومیت بازیکن ذوب آهن کاهش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه پیکان را به دلیل دریافت اخطار بیش ازحد مجاز به پرداخت مبلغ دومیلیون ریال و به دلیل تأخیر در ورود به زمین مسابقه به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزارریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین این کمیته باشگاه مس کرمان را به دلیل تأخیر در ورود به زمین مسابقه به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که این تخلفات دردیدار دوتیم مذکوراز سری مسابقات لیگ برتر(هفته چهاردهم) صورت گرفت.

ازسوی دیگر درخواست تجدید نظرباشگاه ذوب ‌آهن اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی که درخصوص مهدی زارعی بازیکن این تیم صادرشده بود، باعث شد این موضوع در شورایعالی استیناف مورد بررسی قرارگیرد.

کمیته انضباطی فدراسیون در رأی مورخ 17/11/85 مهدی زارعی بازیکن تیم ذوب ‌آهن اصفهان را به دلیل بی ‌احترامی به کمک داورمسابقه با ابومسلم خراسان به پرداخت دومیلیون ریال جریمه نقدی و گذراندن شش جلسه محرومیت ازشرکت درمسابقات رسمی، محکوم کرده بود.

این رأی به دلیل درخواست تجدید نظرباشگاه ذوب ‌آهن، در شورایعالی استیناف مورد بررسی قرارگرفت که رای کمیته انضباطی در مورد بازیکن ذوب آهن ازسوی این شورا تایید شد.

شورایعالی استیناف با توجه به وضعیت خاص و فقدان سابقه تخلف قبلی، محرومیت زارعی را به سه جلسه تقلیل داد که این رای قطعی است.