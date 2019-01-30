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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

در دهه فجر؛

۹۲۶ پروژه در قزوین به بهره برداری می رسد

۹۲۶ پروژه در قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- استاندار قزوین گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۹۲۶ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: روزهای قبل از ورود امام خمینی(ره) به کشور و بعد از آن از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن مصداق واقعی بیم و امید در بین مردم بود.

وی افزود: روزهای بیم و امید را سپری کرده ایم و نمی دانستیم چه خواهد شد و در شرایطی که امام جانش در خطر بود و مردم نگران بودند همچنان بیم و امید داشتیم اما وقتی به کلام امام مراجعه می شد این بیم به امید بزرگ تبدیل می شد و امروز هم بهترین امید ما به کلام رهبری است.

زاهدی تصریح کرد: در چند ساعت بساط یک نظام ۲۵۰۰ ساله برچیده شد و این رویداد یک لطف الهی بود چون مردم ایمان داشتند و از امام اطاعت می کردند که رمز پیروزی بود و یکی از ویژگی های مهم امام این بود که به موقع و دقیق تصمیم می گرفتند.

افتتاح ۹۲۶ پروژه در استان

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال؛ ۹۲۶ پروژه در استان قزوین با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان با اشتغازایی یک هزارو ۸۰۸ نفر به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار قزوین اظهار کرد: ۷۴۵ پروژه بخش دولتی، ۵۳ پروژه بخش خصوصی و ۱۳۸ پروژه مشارکتی در ایام دهه فجر آماده بهره برداری می شود.

استاندار در ادامه بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: جمعیت کشور در مقایسه با سال ۱۳۵۷،   حدود  ۲.۴ برابر شده اما راه های کشور ۶ برابر، سدهای مخزنی ۳۰ برابر و تولید برق ۱۴ برابر شده است و میزان صادرات غیرنفتی از کل صادرات، ۵۶ درصد شده است که بعید می دانم هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی بیفتد.

وی بیان کرد: برق رسانی روستاها پیش از انقلاب ۷۲ مورد بود که اکنون به ۸۳۰روستا افزایش یافته است و شاهد افزایش ۱۱برابری برق رسانی روستاها هستیم.

امید به زندگی ۲۰سال افزایش یافته است

زاهدی تصریح کرد: در مباحث اجتماعی و سلامت نیز امید به زندگی به بیش از ۲۰ سال افزایش یافته و رتبه ایران از ۱۴۲ به ۶۳ ارتقا یافته است.

زاهدی در ادامه یادآور شد: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی فردا پنجشنبه به استان قزوین سفر خواهند کرد.

کد مطلب 4528451

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