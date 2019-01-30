ورزشکاران آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از اردوی تیم ملی وزنه‌ برداری نوجوانان کشور در بخش پسران از ۱۱ تا ۱۹بهمن ماه در کمپ تیم‌ های ملی در تهران برگزار می‌ شود.

با دعوت سرمربی تیم ملی نوجوانان، ۲۷ وزنه‌ بردار در قالب ۳ گروه به این اردو دعوت شدند که نام عرفان مرادی از استان آذربایجان ‌شرقی در بین نفرات گروه دوم به چشم می خورد.

بنابر این گزارش، زمان برگزاری اردوی گروه دوم که نماینده استان آذربایجان شرقی هم در آن شرکت خواهد کرد، از ۱۱ تا ۱۵بهمن ماه تعیین شده است.

همچنین نگین آقایی دیگر وزنه بردار نوجوان آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شده است، این اردو نیز از روز ۸ بهمن آغاز شده و تا ۱۹ بهمن ادامه خواهد داشت.