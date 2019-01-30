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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

در نشست شورای مرکزی عنوان شد؛

طرح مشکلات آموزشی توسط دبیران شوراهای صنفی علوم پزشکی

طرح مشکلات آموزشی توسط دبیران شوراهای صنفی علوم پزشکی

چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات در زمینه آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه با حضور دکتر حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و اعضای این مجمع برگزار شد.

در این جلسه اعضای مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص ارایه راهکارهای لازم جهت پیشبرد فعالیت‌های مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات در زمینه آموزشی است.

همچنین حاضرین در نشست، درباره راهکارهای لازم برای تقویت جایگاه‌های شورای صنفی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بحث و بررسی پرداختند.

کد مطلب 4528454

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