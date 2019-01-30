طرح مشکلات آموزشی توسط دبیران شوراهای صنفی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه با حضور دکتر حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و اعضای این مجمع برگزار شد.

در این جلسه اعضای مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص ارایه راهکارهای لازم جهت پیشبرد فعالیت‌های مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات در زمینه آموزشی است.

همچنین حاضرین در نشست، درباره راهکارهای لازم برای تقویت جایگاه‌های شورای صنفی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بحث و بررسی پرداختند.