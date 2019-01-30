به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح برنامههای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان اظهار داشت: ۱۹ کمیته تخصصی در استان تشکیل شده و برنامهریزی لازم برای اجرای این برنامهها صورت گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری هزاران برنامه در دهه فجر امسال افزود: در برنامه های دهه فجر امسال به مناطق زلزله زده استان توجه ویژه شده است و تلاش میشود تا برنامههای فرهنگی و تبلیغی مختلفی به منظور ایجاد شور و نشاط در این مناطق اجرا شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان روزشمار ایام الله دهه فجر عنوان کرد: روز ۱۲ بهمن ماه ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه رژه موتورسواران از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه به سمت باغ فردوس خواهیم داشت که پس از اجرای برنامه در گلزار شهدا موتورسواران به اقامه نماز جمعه در مسجد جامع کرمانشاه میروند.
وی تصریح کرد: ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و نیز سخنرانی استاندار کرمانشاه از دیگر برنامههای این روز است.
سروری با بیان اینکه در روز ۱۲ بهمن ماه کیک ۷۰۰ کیلویی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در محل پارک شاهد رونمایی میشود، گفت: روز شنبه در مدارس سراسر استان ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه زنگ انقلاب به صدا در میآید.
وی از افتتاح بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای انقلاب با حضور دستگاههای اجرایی استان ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳ بهمن خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه تا ۱۸ بهمن ماه برپا است و برگزاری چهار کارگاه آموزشی در ابعاد مختلف با محوریت علمی، اجتماعی و...، غرفه پاسخگویی مسئولان به مردم از برنامههای جنبی این نمایشگاه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: همچنین مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی با حضور ۱۰ کشور خارجی و ۷۵ کشتیگیر برگزار میشود.
وی از افتتاح پروژههای عمرانی در بخشهای مختلف و با حضور مسئولان کشوری و استانی در ایام الله دهه فجر خبر داد و بیان داشت: مراسم ویژه بزرگداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) نیز ۲۰ بهمن در مسجد جامع کرمانشاه برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: اعزام اکیپ های خدمات رسان به مناطق محروم، برپایی نمایشگاههای کودک و نوجوان با اولویت مناطق زلزله زده، برگزاری ۴۰ برنامه شاخص در سپاه نبی اکرم(ص) با محوریت بصیرتافزایی، برگزاری ۴۰ همایش در ۴۰ مسجد شاخص، برگزاری ۱۴۰ گفتمان انقلاب در مدارس و اماکن مذهبی، اکران ۱۹ فیلم در جشنواره فیلم فجر در سینماهای آزادی، فرهنگ، بیستون و پارسیان، تجلیل از ۴۰ خانواده شهید و ایثارگر استان از دیگر برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی است.
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