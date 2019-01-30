استفاده روزانه ۵۰۰ بیمار از خدمات درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر

محمدحسین ابنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه میانگین ۵۰۰ بیمار روزانه از خدمات درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر بهرهمند میشوند، ابراز داشت: طی ۹ ماهه امسال ۷۹ هزار ویزیت در این درمانگاه انجامشده است که از این تعداد ۶۶ هزار ویزیت پزشکان عمومی، هفت هزار ویزیت به متخصصان درمانگاه مربوط میشود.
وی ضمن بیان اینکه خدمات دارو و تزریقات نیز در این درمانکاه انجامشده است، اضافه کرد: طی ۹ ماهه امسال ۷۰ هزار نسخه دارویی و ۲۳ هزار تزریقات در درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر صورت گرفته است.
رئیس درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر بابیان اینکه پنج هزار و ۵٠٠ ویزیت در بخش دندانپزشک درمانگاه انجامشده است، ابراز داشت: در این درمانگاه مواردی نظیر کشیدن، پر کردن، جرمگیری و آموزشهای بهداشت و دهان صورت گرفته است.
ابن علی در ادامه تصریح کرد: در این مرکز متخصصان داخلی، قلب و عروق، اطفال و زنان نیز حضور دارند که این خدمات نیز به مردم مهدیشهر ارائه میشود.
وی اضافه کرد: در بحث آزمایشگاه با توجه به امکانات و شرایط نمونهها برای آنالیز به بیمارستان شفا یا پلی کلینیک تخصصی سمنان فرستاده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه تامین اجتماعی مهدیشهر با ٣٠ نفر کادر درمانی و اداری طی دو شیفت صبح و عصر البته بهجز روزهای تعطیل از ساعت ٧:٣٠ صبح الی ٢١ آماده خدمترسانی مردم است.
