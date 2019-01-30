توزیع ۴.۵ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بین ۱۰ میلیون خانوار

مژگان خانلو در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت بسته حمایتی اظهار داشت: پیش‌بینی اعتبار بسته تا پایان سال ۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه ها است که تاکنون ۴ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان از این مبلغ توزیع شده یا در دست توزیع است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تاکنون ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر از کارکنان دولت و بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان داشتند، بسته حمایتی را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر کارمند ستادی و استانی، ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۱۱۷ نفر بازنشسته تامین اجتماعی، ۲ میلیون نفر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و فولاد و ۹۰ هزار و ۵۶ نفر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و در مجموع ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۶ نفر بسته ۲۰۰ هزار تومانی دریافت کردند.

خانلو اظهار داشت: بخشی از افراد جامعه نیز براساس بُعد خانوار بسته حمایتی دریافت کرده اند که این افراد شامل بیمه پردازان تامین اجتماعی اعم از کارگران، قالیبافان و سایر مشمولان هستند.

وی ادامه داد: همچنین در این بخش افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید بودند که مبنای پرداخت آن، درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان خانوار بود.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: بسته حمایتی براساس بعد خانوار از رقم ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شد که تعداد آنها ۱۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۵۶ خانوار بوده است.

خانلو به دیگر بخش های بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: همچنین یارانه غذایی سربازان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان،‌ یارانه غذای دانشجویان، یارانه شیر مدارس ۲۰۰ میلیارد تومان (تحویل به آموزش و پرورش)، یارانه غذای زندانیان ۱۰۰ میلیارد تومان، یارانه غذای مدارس شبانه ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در مجموع ۴۵۹۹ میلیارد تومان توزیع شد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: درواقع مرحله اول بسته حمایتی تحت سه عنوان «افراد»، «مستمری بگیران» و «یارانه غذا» توزیع شد.

توزیع بسته دوم حمایتی احتمالا به صورت غیرنقدی

وی در رابطه با مرحله دوم بسته حمایتی نیز اظهار داشت: مابقی اعتبار بسته اول در قالب بسته دوم تا پایان سال توزیع خواهد شد که رئیس جمهور تاکید بر غیرنقدی بودن این بسته دارد. البته خود کالا نباید توزیع شود بلکه به گونه‌ای باشد که اعتبار در اختیار افراد قرار گیرد تا هرچه نیاز دارند به تدریج از بازار و فروشگاه‌های در نظر گرفته تامین کنند.

خانلو ادامه داد: با توجه به اینکه شیوه توزیع بسته حمایتی دوم با بسته اول احتمالا متفاوت بوده و نیاز به جمع آوری اطلاعات دارد، نمی توان زمان دقیقی برای نهایی شدن دستورالعمل بسته حمایتی دوم اعلام کرد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اما به هر حال باید تا پایان سال این بسته توزیع شود که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تلاش برای عملیاتی کردن آن است.