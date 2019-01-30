کشف ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در آزاد راه «قزوین - زنجان» به یک دستگاه خودروی سواری دنا مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۱۷ دستگاه گوشی موبایل هوشمند، یک دستگاه تلویزیون و ۳ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه خارجی قاچاق کشف شد.

وی در پایان با اشاره به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریالی کالاهای کشف شده بیان کرد: در همین راستا ۲ نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.