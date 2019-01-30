آیین دیدار با مترجم کتاب «دشت بهشت» جان استاین بک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دیدار با اسدالله امرایی مترجم کتاب «دشت بهشت» جان استاین بک از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پنجشنبه ۱۱ بهمن، با همکاری نشر افق در کافه کتاب نشر رود برگزار می‌شود. در این آیین دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و ادب نیز حضور خواهند داشت.

جان استاین‌بک نویسنده آمریکایی که رگ و ریشه آلمانی داشت، به واسطه رمان معروف «خوشه‌های خشم» شناخته می‌شود. او به دلیل قدرتمندی داستان‌هایش در بازنمایی واقعیت، جایزه نوبل را در سال ۱۹۶۲ از آن خود کرد. این نویسنده متولد سال ۱۹۰۲ و درگذشته به سال ۱۹۶۸ است و رمان «دشت بهشت» را در سال ۱۹۳۲ نوشته است. موضوع این رمان نیز مانند «خوشه‌های خشم» درباره زندگی مهاجران است. این رمان سال‌ها پیش با ترجمه پرویز داریوش با عنوان «چمنزارهای بهشت» به چاپ رسیده بود. ترجمه اسدالله امرایی از این رمان در ۲۴۰ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی نشر افق منتشر شده است.

عموم علاقه‌مندان برای حضور در آیین دیدار با مترجم کتاب «دشت بهشت» در روز و ساعت مقرر شده به کافه کتاب نشر رود به نشانی تهران، خیابان کریمخان، نبش سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶، واحد اول غربی مراجعه کنند.