کارگاه «آشنایی با سیر تفکر در ایران از آغاز تاکنون» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایرانشناسی با هدف دانش‌افزایی در حوزه ایرانشناسی، کارگاه علمی – آموزشی «آشنایی با سیر تفکر در ایران از آغاز تاکنون» را در اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار می کند.

کارگاه «آشنایی با سیر تفکر در ایران از آغاز تاکنون» با تدریس غلامرضا اعوانی، چهره ماندگار فلسفه و عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی، از یازدهم اسفندماه، بمدت ۱۴ ساعت (در هفت جلسه دو ساعته)، روزهای شنبه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه- با توجه به ظرفیت محدود پذیرش- می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۱۲۰۰۴-۰۲۱ تماس بگیرند.