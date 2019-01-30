به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال فردا پنجشنبه و از ساعت ۱۶ با برگزاری چهار مسابقه پیگیری می شود. در یکی از مسابقات فردا، تیم گیتی پسند که در بازی اول با نتیجه ۶ بر یک تیم مقاومت البرز را شکست داده بود، میهمان این تیم خواهد بود. گیتی پسند در صورت کسب سه امتیاز، صعودش به مرحله بعدی را قطعی می کند در غیر اینصورت کار به بازی سوم دو تیم می کشد.

مس سونگون هم که هفته گذشته با نتیجه مشابه ۶ بر یک تیم شهروند را شکست داده بود، فردا کار سختی در خانه شهروند در پیش دارد. مسی ها که به همراه گیتی پسند مدعی قهرمانی هستند، در صورت برد، صعودشان به مرحله نیمه نهایی را قطعی می کنند.

در دیگر بازی این هفته، سوهان محمد در قم میزبان فرش آرا است. بازی رفت دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده قم به اتمام رسید. البته بحث جادو و متوسل شدن تیم قم به مسائلی از این دست در پایان مسابقه رفت حسابی سر و صدای زیادی به پا کرد و گزارش مربوط به آن به کمیته انضباطی هم ارسال شد. باید دید تیم قم در بازی دوم می تواند کارش فرش آرا را تمام کند یا خیر.

تیم های سن ایچ ساوه و حفاری اهواز برگزار کننده دیگر بازی فردا هستند. حفاری در بازی رفت با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و باید از امتیاز خود در خانه حریف دفاع کند.