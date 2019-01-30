یک نظرسنجی تکان دهنده در اروپا و سیگنالی مثبت برای احزاب ضد یورو

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: اگرچه مقامات قاره سبز در صدد هستند از تکرار نتایج انتخابات پارلمانی گذشته اروپا (که در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد) جلوگیری کنند، اما نظرسنجی های موجود نشان دهنده کاهش میل شهروندان اروپایی نسبت به مشارکت در این انتخابات است.

در این میان، نتایج جدیدترین نظرسنجی از تمایل پایین شهروندان اتریشی برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو در اروپا خبر می‌دهد. درحالی که حدود ۴ ماه تا برگزاری انتخابات زمان باقی مانده است، همچنان سیاستمداران اتریشی قدرت جلب رضایت افکار عمومی خود برای مشارکت در این آوردگاه مهم سیاسی را از دست داده اند.

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی Unique research، تنها ۴۹ درصد از شهروندان اتریشی حاضر به مشارکت در انتخابات پارلمانی اروپا هستند. این در حالی است که در ادوار گذشته، اتریش از کشورهای فعال در حوزه های اجتماعی و سیاسی اروپا محسوب می شد.

این قاعده در خصوص دیگر کشورهای اروپایی نیز صادق است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴، میزان مشارکت عمومی در سرتاسر اروپا حدود ۴۴ درصد بود. در صورت تکرار این نتیجه، احزاب و جریان های راست افراطی و ملی گرا نمایش خیره کننده ای در انتخابات خواهند داشت.

احزاب ملی گرا به خوبی می دانند که در صورت ناتوانی احزاب سنتی اروپا، اعم از سوسیالیستها، سوسیال دموکراتها، محافظه کاران و... در احیای مشارکت عمومی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۹ اروپا، مخالفان اروپای واحد و منطقه یورو مسیر آسان تری برای پیروزی در این آوردگاه سیاسی مهم خواهند داشت.

طی سالهای اخیر، احزاب راست افراطی توانسته اند در کشورهایی مانند اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه و... به بازیگرانی فعال تبدیل شده و از انزوای سیاسی و اجتماعی در این کشورها فاصله بگیرند.

هم اکنون یکی از اصلی ترین نگرانی های مقامات اروپایی مربوط به تاثیر انتخابات پارلمانی اروپا بر ساماندهی دوباره احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا است. در صورتی که جریانهای ملی گرا بتوانند فاتح رقابتهای انتخابات پارلمانی اروپا باشند، موفق خواهند شد در ترسیم آینده سیاسی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا نیز اصلی ترین نقش را ایفا کنند. در این صورت حتی تضمینی در خصوص بقای احزاب سنتی و طرفدار اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه نیز وجود ندارد.

بدون شک افرادی مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و مسئولین ارشد اروپایی مانند ژان کلود یونکر در صدد خواهند بود تا به هر نحو ممکن، بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات پارلمانی اروپا افزوده و از این طریق، مانع از تقویت جایگاه ملی گرایان در پارلمان اروپا شوند.

هم اکنون بیش از یکصد کرسی پارلمان اروپا در اختیار ملی گرایان افراطی است و یکی از اهداف اصلی ملی گرایان اروپا، کسب حداقل ۲۰۰ کرسی پارلمان است. اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد تغییر هندسه سیاسی اروپا و متعاقبا دگردیسی در مناسبات قدرت سیاسی در این مجموعه خواهیم بود.

با این حال به نظر می رسد احزاب ملی گرا و گروههای وابسته به جریانهای ضد یورو و راست افراطی، طی ۴ ماه آتی بر شدت یارگیری خود در انتخابات بیفزایند. آنها در صددند آراء سفید و خاکستری را به سود خود هدایت نموده و از این طریق، ضربه سختی را بر پیکره احزاب سنتی اروپا، که دهه ها است قدرت را در دست دارند، وارد آورند. در چنین شرایطی منازعه احزاب سنتی و ضد یورو در اروپای واحد دیدنی خواهد بود.