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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

فرمانده انتظامی همدان عنوان کرد:

کشف بیش از ۸۰ هزار عدد مواد محترقه در نهاوند

کشف بیش از ۸۰ هزار عدد مواد محترقه در نهاوند

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۸۱ هزار و ۲۳۰ عدد مواد محترقه در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح از کشف ۸۱ هزار و ۲۳۰ عدد مواد محترقه در شهرستان نهاوند خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ۲ دستگاه خودرو سواری قصد جابه جایی مواد محترقه از طریق محورهای مواصلاتی شهرستان نهاوند را دارند، پس از اشرافیت کامل اطلاعاتی این خودروها توسط پلیس اطلاعات شهرستان نهاوند شناسایی شد.

سردار کامرانی صالح عنوان کرد: این ۲ خودرو در ورودی شهرستان نهاوند در یک عملیات پلیسی متوقف و در بازرسی از آنها، ۸۱ هزار و ۲۳۰ عدد انواع مواد محترقه قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ۴ متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شدند، بیان کرد: نیروی انتظامی با مخلان نظم و امنیت شهروندان برخورد می کند.

کد مطلب 4528488

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