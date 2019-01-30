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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

وزیر انرژی عربستان اعلام کرد:

قول مساعد تزارها برای شتاب دادن به کاهش تولید نفت

قول مساعد تزارها برای شتاب دادن به کاهش تولید نفت

وزیر انرژی عربستان اعلام کرد که روسیه قول داده است به روند کاهش تولید نفت شتاب ببخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، خالد الفالح درباره توافق جهانی کاهش تولید نفت میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، گفت: همه ما به توافق ماه دسامبر پایبند هستیم؛ همه نشانه‌ها مطلوب هستند و روس‌ها به من قول داده‌اند شتاب خود را بیشتر می‌کنند.

وی افزود: امیدوارم آنها عملکرد بهتری در ماه ژانویه (۲۰۱۹ میلادی) داشته باشند؛ آنها چالش‌هایی داشته‌اند، اما همانند سال گذشته خودشان را می‌رسانند.

اوپک و متحدانش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی توافق کردند به مدت ۶ ماه از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، عرضه روزانه نفت خود را در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند.

کد مطلب 4528490

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