دومین شوک پارلمان انگلیس به دولت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: پارلمان انگلیس برای دومین بار طی هفته های اخیر، با طرح ترزا می در خصوص برگزیت مخالفت کرد. قانونگذاران عضو مجلس عوام ضمن رد طرح «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، از وی خواستند تا برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا در این باره تلاش کند.

آنها صرحتا از دولت ترزا می خواستند که بندهای مربوط به توافق درباره مرزهای ایرلند شمالی در موضوع برگزیت را با تفاهم دیگری جایگزین کرده و مجددا به مذاکره با اتحادیه اروپا برود. این در حالی است که مقامات اروپایی صراحتا بر توافق قبلی صورت گرفته با مقامات انگلیسی بر سر برگزیت و بندهای اشاره شده در آن تاکید دارند.

دونالد تاسک رئیس شورای اروپا و دیگر مقامات ارشد اروپایی تصریح کرده اند که علیرغم رای اخیر پارلمان انگلیس مبنی بر برگزاری مذاکرات جدید در خصوص برگزیت و نحوه خروج انگلیس از اروپای واحد، چنین مذاکراتی صورت نخواهد گرفت.

همان گونه که مشاهده می شود، ترزا می در نوعی بن بست سیاسی گرفتار شده است: او از یک سو به دلیل مخالفت پارلمان و به صورت خاص حزب کارگر ، نمی تواند توافق صورت گرفته با اروپا را اجرایی کند و از سوی دیگر، نخست وزیر انگلیس قدرت خروج سخت و بدون توافق از اروپا را نیز با رای جدید پارلمان از دست داد.

در این میان تنها سه راه پیش روی ترزا می باقی خواهد ماند:

راه نخست؛ تلاش برای مذاکره با اروپا است، مسیر سختی که اساسا تحقق آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. اگرچه افرادی مانند هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به دولت انگلیس در خصوص مذاکره مجدد بر سر برگزیت چراغ سبز نشان داده اند اما در مقابل، اکثر رهبران اروپایی از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بر تجدید نظر ناپذیر بودن توافق صورت گرفته میان بروکسل و لندن تاکید دارند.

بدون شک یکی از طرفهای پیروز تحولات اخیر انگلیس، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس به پیروزی بزرگی در مقابل ترزا می نخست وزیر این کشور دست یافته است. رای منفی پارلمان انگلیس به طرح نخست وزیر این کشور در خصوص چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، شرایط سختی را برای ترزا می و همراهانش رقم زده است. 432 رای مخالف پارلمان به برگزیت، آن هم در مقابل 202 رای موافق جای هیچ گونه مانوری را برای نخست وزیر انگلیس باقی نگذاشته است.

دوم اینکه از سوی دیگر، تاکید پارلمان انگلیس بر عدم خروج سخت از اروپای واحد، ترزا می را بیش از پیش به سوی پرتگاه سیاسی هدایت کرده است. در این صورت، جرمی کوربین می تواند ایده خود در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام در انگلیس و برگزاری مذاکرات جدید با اروپا ( از سوی دولت بعدی ) را پیگیری کند.

در این میان گزینه سومی نیز وجود دارد که نباید در محاسبات مربوط به خروج انگلیس از اروپا نادیده انگاشته شود. این گزینه، برگزاری همه پرسی دوباره بر سر برگزیت است! ایده ای که به صورت خاص از سوی برخی اعضای حزب محافظه کار و کارگر و افرادی مانند تونی بلر و جان میجر دنبال می شود.

با این حال، تحقق این گزینه به معنای پشت پای رسمی مقامات انگلیسی به رفراندوم قبلی و رای مردم محسوب می شود. در این صورت، شاهد بروز تقابل و منازعه ای سخت در معادلات سیاسی و اجتماعی انگلیس خواهیم بود، منازعه ای که به صورت خاص میان طرفداران و مخالفان برگزیت صورت خواهد گرفت.