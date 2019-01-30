علی یاور عزیزپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج به جوانان لرستانی پرداخت شده است، اظهار داشت: این رقم امسال با رشد خوبی که داشت به ۴۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات از سوی بانک های دولتی استان پرداخت شده است، تصریح کرد: همچنین ۱۲ میلیارد تومان از تسهیلات زوج های لرستانی طی سال جاری را بانک های خصوصی پرداخت کرده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه برخی بانک های خصوصی نیز هیچ تسهیلاتی به زوج های لرستانی پرداخت نکرده اند، افزود: عمده تسهیلات ازدواج استان از سوی بانک های دولتی پرداخت شده و بانک ملی نیز رتبه نخست را در پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است.

عزیزپور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۱۴۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج از بانک های دولتی هستند، گفت: همچنین ۱۱۶ نفر در صف دریافت وام ازدواج از بانک های خصوصی لرستان هستند.

وی یادآور شد: در مجموع ۴ هزار و ۲۵۶ لرستانی در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند.