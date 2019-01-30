به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در خصوص نامه نمایندگان مجلس به سران قوا در مورد عملکرد وزارت نفت، گفت: فرصتی پیش آمد تا بطور مکتوب مواردی که در مورد آن زمزمه‌ای وجود داشت پاسخ دهیم، البته هر کسی موضوعی مطرح می‌کند باید بر اساس سند و مدرک باشد.

وی با بیان اینکه این مباحث از نظر حقوقی اتهام بود، افزود: با زبانی که برای صادرات نفت دچار مشکل نشویم، واقعیت‌ها را با مردم خواهیم گفت.

وزیر نفت همچنین در مورد مجوز اخذ شده از شورای اقتصاد در رابطه با برخی از طرح های سرمایه گذاری در میادین نفتی، گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اعتبار ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری اخذ کردیم.

زنگنه گفت: یکسری طرح‌های در حال تولید در میدان‌های در حال بهره برداری را به اتکا درآمدهای آتی حاصل از افزایش تولید، توسعه خواهیم داد که این طرح‌ها بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کنند.

وزیر نفت افزود: با هزینه های مالی بالغ بر ۷ میلیارد دلار، باید بازپرداخت صورت گیرد که اولین قراردادهای آن هفته پیش با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار امضاء شد و این اولین قدمی است که دارای ۱۰۰۰ میلیارد اوراق منفعت است.

وی در همین رابطه گفت: بر این اساس الان منفعت می‌کنیم و پول را جمع کرده و در آینده اصل و فرع آن را بازپرداخت می‌کنیم. سطح تولید داخل در این قراردادها بسیار بالاست. در عرضه و تولید نفت یکی از اهداف ما ایجاد کار و اشتغال برای صنایع داخلی و پیمانکاران است.

زنگنه در پاسخ به سوالی درخصوص نامه ۸ وزیر ازجمله وی به رهبر انقلاب درخصوص لوایح پالرمو و CFT، گفت: من هیچ نامه‌ای امضا نکردم، دروغ است و عده ای بدون هیچ دلیلی این دروغ را گفته و بر آن اصرار می کنند. من هیچ نامه ای را در مورد پالرمو، FATF و CFT امضا نکردم و نامه ای را هم پیش من نیاوردند که امضا کنم. برخی می گویند نامه ۷۲ نفر هم بر اساس این امضا بوده است و شما دلیل این فضا سازی ها را بهتر می دانید.

وزیر نفت در مورد خودکفایی بنزین، تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها خودکفا هستیم بلکه مازاد هم، به دلیل فصل، داریم و دائما به ذخایر ما اضافه می‌شود. ۳۰ میلیون لیتر در روز تولید می‌کنیم، با وجود اینکه هنوز ستاره خلیج فارس به طور کامل راه اندازی نشده و فاز سوم آن در دست احداث است.

وی همچنین بیان کرد: خط لوله صلح از طرف ما نزدیک مرز است و پاکستانی ها آمادگی ندارد، در آن نامه ۷۲ نماینده گفته شده که اینها عامدانه این خط لوله را برقرار نمی‌کنند و گفتند روس‌ها خواستند وارد شوند و ما مانع شدیم درحالی که هیچ گاه اعلام رسمی صورت نگرفته است.

زنگنه خاطرنشان کرد: اظهار تمایل هایی صورت گرفته و هرکس برای همکاری در این پروژه اظهار تمایل کرده است، ما هم تمایل بیشتر و مثبت خود را نشان دادیم در حالی که ما تنها یک سوی قضیه هستیم.

وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص فاز دوم میدان یادآوران گفت: برای فاز دوم یادآوران در مذاکره با چینی ها بودیم اما آنها فعلا هیچ مذاکره‌ای را در حد امضاءقرارداد با ما به نتیجه نرساندند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درخصوص فرزادB، گفت: این موضوع را در دست بررسی داریم زیرا طولانی شده است.

زنگنه در مورد سهمیه بندی بنزین گفت: این موضوع در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری می شود اما ما جز سهمیه بندی و افزایش قیمت راهی نداریم یعنی باید یا سهمیه بندی کنیم یا افزایش قیمت داشته باشیم. افزایش قیمت بنزین بلاشک اثر تورمی دارد، البته تورم دو بخش دارد که یک بخش آن عدد و رقم است و بخش دیگر ان آثار روانی است که به فضای رسانه ای و افکار عمومی بستگی دارد.