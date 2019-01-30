اجرای ۱۴۰ پروژه ورزشی در خراسان جنوبی/جذب ۴۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۱۴ مکان ورزشی در سطح استان داشته ایم که حدود ۱۴۰ مکان دیگر طی چهل سال گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۰ پروژه نیز در حال اجرا است، افزود: ۶۳ پروژه خیر ساز در استان در حال اجرا است که در سطح کشور بی نظیر است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ پروژه نیمه تمامی در سطح استان وجود ندارد، گفت: تا پایان سال جاری چهل میلیارد تومان از منابع ملی و استانی جذب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ پروژه تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید، عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۰ به سرانه بسیار خوبی در استان دست خواهیم یافت و نیاز استان مرتفع خواهد شد.

سرپرست با اشاره به اینکه تابستان سال آینده سالن ورزشی شمال شهر شهرستان بیرجند به بهره برداری خواهد رسید، بیان کرد: ۱۴ تیم ورزشی با حمایت آستان قدس جهت مسابقات کشوری به خراسان رضوی اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع طی ایام دهه فجر امسال چهار پروژه کلنگ زنی در سطح استان اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: سالن ملت سرایان، سالن بورنگ درمیان، چمن شهرک هاشمیه قاین، چمن چهکند، کرد پدل و سایت تیر و کمان در بیرجند با قول مساعد معاون وزارت ورزش و جوانان جهت حضور در استان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هشت پروژه قابل افتتاح نیز در ایام دهه فجر امسال خواهیم داشت، افزود: سالن ورزشی در منطقه نوغاب و روستای قومنجان توسط خیرین، کلنگ زنی سالن سه هزار نفری قاین، هتل ورزش و سالن تیراندازی در شهرستان بیرجند نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم ظرفیت های شمال شهر را فعال کنیم تقریبا امکانات ورزشی شهرستان بیرجند کامل خواهد شد، گفت: شهرستان بیرجند به یک سالن ورزشی بین المللی نیاز دارد.

سرپرست با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۱۱ خانه ورزش روستایی در سطح استان راه اندازی شده است، عنوان کرد: در واقع در حال حاضر ۲۳۰ خانه ورزش روستایی در سطح استان فعال است.

وی با بیان اینکه تعداد ورزشکارانی که در ورزش های همگانی همکاری داشته اند حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: همایش بزرگ رابطین ورزش روستایی با حضور ۳۵۰ رابط روستایی یازدهم بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ در مجتمع ایثار برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حواله های تعداد ۱۱ خانه روستایی نیز در همایش رابطین ورزش روستایی اهدا خواهد شد، افزود: فدراسیون برای برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش، کشتی و تریال به میزبانی خراسان جنوبی در سال آینده قول مساعد داده است.