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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

دیدار پادشاه اسپانیا و رئیس‌جمهوری عراق در بغداد

دیدار پادشاه اسپانیا و رئیس‌جمهوری عراق در بغداد

«فیلیپ ششم» پادشاه اسپانیا با «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فیلیپ ششم» که دقایقی پیش وارد بغداد پایتخت عراق شده بود با «برهم صالح» رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این اولین سفر پادشاه اسپانیا به عراق طی ۴۰ سال گذشته محسوب می شود.

دو طرف در جریان دیداری که با یکدیگر داشتند در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه گفتگو کردند.

صالح در این دیدار تأکید کرد که عراق برای ارتقای جایگاه خود در سطوح منطقه ای و بین المللی تلاش می کند.

وی همچنین از پادشاه اسپانیا خواست تا در عرصه های مختلف همکاری های کشورش با بغداد را ارتقاء بخشد.

کد مطلب 4528501

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