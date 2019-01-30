بودجه خوبی برای پروژه های ریلی کشور در سال آینده اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرای پروژه راه آهن بستان آباد- سراب گفت: باید تلاش شود تا این پروژه طی چند ماه آینده به پایان برسد و البته ما هم اگر کمکی لازم باشد انجام می‌ دهیم.

وی با تاکید بر اینکه عادت به کلنگ زنی ندارم، افزود: با توجه به اینکه این طرح با جدیت آغاز شده و با همین جدیت نیز به بهره برداری می رسد، در این آیین شرکت کرده ام.

لاریجانی با اشاره به اینکه امیدوارم عملیات اجرایی این پروژه نیز مانند طرح راه آهن میانه - بستان آباد با تاخیر مواجه نشود، گفت: نباید باعث انتقاد مردم شویم. ضروری است تا این پروژه با سرعت بالاتری اجرا شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید راه آهن میانه تبریز و راه آهن بستان آباد سراب با جدیت بیشتر انجام شود، افزود: در بودجه سال آینده برای پروژه های ریلی و مسیرهای ترانزیت کشور بودجه خوبی اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید ارتباط ریلی شرق و غرب و شمال و جنوب ایران به صورت کامل محقق شود، گفت: در راه آهن ایران سرمایه گذاری ویژه در حال انجام است و بر این اساس از رهبری درخواست کردیم تا از صندوق توسعه ملی برای توسعه آن استفاده کنیم.

لاریجانی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب موافق توسعه راه آهن و ارتباط ریلی شرق و غرب و شمال و جنوب ایران هستند، ادامه داد: ۱۵ درصد اعتبار پروژه‌های فاینانس از محل صندوق توسعه ملی تامین می ‌شود.

وی در خصوص ایجاد مراکز ویژه اقتصادی در آذربایجان شرقی نیز گفت: ایجاد این مراکز امسال در مجلس مورد تاکید قرار گرفته و دارای مصوبه است.

لاریجانی با اشاره به اینکه برقی کردن مسیر راه آهن تهران - تبریز یکی از طرح های مهم فاینانسی کشور است، افزود: طرح های راه آهن تهران- مشهد و تهران - قم - اصفهان نیز جزو طرح های مادر کشور هستند که در حال پیگیری است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه پول پاشی منطقی نیست، افزود: اعتقادی به این موضوع ندارم، تلاش شده وام و تسهیلات به اشخاص دارای اهلیت کار پرداخت شود تا پول درست خرج شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال اولویت اصلی در کشور است، ادامه داد: در تبصره ۱۹ بودجه سال آینده به اشتغال اولویت داده شده است.

وی با بیان اینکه کمبود آب یکی دیگر از مشکلات اصلی کشور است، افزود: باید در استان ها تقاضا در این خصوص سامان یابد و اجرای آبیاری نوین و ترویج سیستم های گلخانه ای از روش های کاهش مصرف آب است.

وی در همین خصوص گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای ترویج سیستم های گلخانه ای و طرح های روستایی در اختیار بانک ها قرار گرفته است.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دستور آغاز عملیات اجرایی خط ریلی ۷۷ کیلومتری بستان‌آباد به سراب را صادر کرد.

این طرح در سه قطعه اجرایی می‌ شود که قطعه اول آن با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده است.