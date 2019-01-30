به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان با حضور سرمربی جدید در مشهد برگزار خواهد شد. بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که روزهای ۱۵ تا ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی عرب (مازندران) احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۴۸ کیلوگرم: محمدعلی عموزاده (مازندران) رحمان عموزاده (مازندران) مجتبی عرفانی (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: مجتبی سلطان زاده (مازندران) امیرحسام محبی (کرمان)

۵۵ کیلوگرم: معین قاسمی (گیلان) مهدی ویسی (مازندران) افشار رحمانی (لرستان)

۶۰ کیلوگرم: ابراهیم اصغر (تهران) سید حسین میرحسینی (خراسان رضوی) عرفان الهی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین متقی (خراسان رضوی) داود رشیدخانی (کرمانشاه)

۷۱ کیلوگرم: وحید اسماعیل زاده (تهران)

۸۰ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان (همدان) امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۹۲ کیلوگرم: مهراب بابایی (خراسان رضوی) محمدمبین عظیمی (کردستان)

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین شعاعی (تهران) مصطفی طغانی (خراسان رضوی)

سرمربی: امیر توکلیان

مربیان: مصطفی علیزاده – تقی داداشی- جعفر دلیری و دو مربی به معرفی استان های تهران و خراسان رضوی