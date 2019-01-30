برنامه طلایه داران نور در کلاله برگزار می شود

به گزارش مجید حسین پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: ۵۵۰ برنامه مختلف طی دهه فجر در کلاله برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که یکی از برنامه های ما جدا از آذین بندی شهر، استقبال نمادین امام در فرودگاه داریم، افزود: ایستگاه صلواتی و نمایشگاه عکس در حاشیه نماز جمعه، توزیع نان صلواتی، حضور بازاریان و مغازه داران و غیره از دیگر برنامه های ما است.

حسین پور ادامه داد: از دیگر برنامه ها نمایش وحدت اقوام در چله انقلاب است که در روستاهای مختلف کلاله برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری کرسی تلاوت ویژه قرآن و دو محفل در روستاهای اهل سنت، اضافه کرد: دیدار با خانواده شهدا، ائمه جمعه و کرسی آزاداندیشی در دانشگاه ها و مدارس و کانون پرورش فکری پیش بینی شده است.

حسین پور گفت: برنامه مهر آسمانی است که اهدا ۴۰ سبد کالا به خانوارهای نیازمند بوده و یادواره شهدا و نشست های سیاسی در چله انقلاب انجام می شود.

وی اظهار کرد: برنامه طلایه داران نور که دیدار و سرکشی از ۴۰ خانواده شهید است توسط ۴۰ اکیپ اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: همایش اقوام با حضور همه اقوام در مصلی پیش بینی شده که در آن ۴۰ شاخص انقلابی تجلیل می شود.