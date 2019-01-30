۱۶۷ پروژه اقتصادی به مناسبت دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی دشمن به دنبال نا امید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن حکومت اسلامی است ولی وظیفه داریم اعتماد سازی و امید آفرینی کنیم.

جنس برنامه های امسال فرهنگی و آگاهی بخشی است

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: برنامه های ویژه دهه فجر امسال مردم محور و توام با مشارکت جوانان، سمن ها و از جنس فرهنگی و آگاهی بخشی است.

وی افزود: باید رسانه ها دستاوردهای انقلاب را برجسته کنند و جشنهای انقلاب را به کام مردم شیرین کنند.

حبیبی بیان کرد: مجهز شدن ۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم نوین آبیاری و ارتقای جایگاه استان در بخش کشاورزی از کارهای خوب انجام شده است.

افتتاح ۱۶۷ پروژه اقتصادی در قزوین

وی تصریح کرد: بیش از ۱۶۷ پروژه اقتصادی با ۶۶۰ میلیارد تومان در استان در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: بیش از ۶۵ درصد پروژه های اقتصادی آماده افتتاح توسط بخش خصوصی انجام شده است.

وی بیان کرد: اگر پولهای نقد در اختیار مردم و بانکها به سمت تولید هدایت شود می توانیم به رونق اقتصادی استان کمک کنیم.