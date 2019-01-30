معرفی بزرگترین میهمانخانه ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به اینکه استان کرمان آثارتاریخی و فرهنگی ارزشمند و گرانبهایی را در خود جای داده است، گفت: اقلیم های متفاوت و جاذبه های طبیعی چشم نواز نام این استان را شهره ایران و جهان کرده است.

وی با بیان اینکه در مدت ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی فعالیت های زیادی در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان انجام گرفته که نشان از پیشرفت و توسعه این استان دارد، اظهار کرد: مهمترین این فعالیت ها در بخش ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی استان بوده است بطوریکه ثبت جهانی ارگ بم، باغ شاهزاده، روستای تاریخی میمند، بیابان لوت و قنات های گوهر ریز جوپار، قاسم آباد و اکبر آباد بم موجب شده استان کرمان از این حیث رتبه اول کشور را به دست آورد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: خوشبختانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که می تواند بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای کشور باشد.

وی به حضور استان کرمان در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران اشاره کرد و افزود: در این دوره از برگزاری نمایشگاههای بین المللی علاوه بر معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستانهای استان جاذبه های شاخص شهرستانهای بم و سیرجان مانند ارگ تاریخی و بادگیرهای چپقی به بهترین شکل ممکن معرفی می شوند.

فرخی با اشاره به اینکه استان کرمان دارای مناطق نمونه گردشگری بکری است که نمایش آنها فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خواهد بود، تصریح کرد: نمایشگاه مذکور این مناطق را به خوبی در قالب بروشور، سی دی و پوستر معرفی و به نمایش می گذارد.