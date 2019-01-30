۳۳ میلیارد تومان پروژه در مراوه تپه افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یازمراد کوسه غراوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: مراوه تپه ۶۱ هزار جمعیت و سه هزار کیلومتر وسعت دارد و از نظر تعداد روستا سومین شهرستان در گلستان هستیم.

وی افزود: ۷۰ درصد روستاها از نعمت آب شرب برخودار هستند و در حوزه راه قبل از پیروی انقلاب جاده اصلی مراوه تپه به کلاله شنی بود اما همان سال های اول انقلاب آسفالت شد.

غراوی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد راه های روستایی آسفالت شده و ۶۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب ۱۵ مدرسه در مقطع ابتدایی داشتیم که امروزه ۱۴۰ مدرسه در شهرستان فعالیت می کنند و پوشش تحصیلی ۹۸.۳ درصد است.

غراوی با بیان این که ۲۵ هزار نفر از مردم تحت پوشش امداد هستند، گفت: ۹۶ پروژه عمرانی و اقتصادی و اشتغالزایی را داریم که با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی افزود: گازرسانی و برق رسانی به برخی از روستاها که در طرح کوچ بودند، پروژه طرح پرورش شتر و بسته بندی دوغ شتر، بنیاد مسکن، آسفالت و بهسازی مسکن در دهه فجر افتتاح می شود.

غراوی گردهمایی چهره های قرآنی، جشنواره موسیقی ترکمن، گفتمان شوراهای دانش آموزی، جشنواره شهرستانی شعر را از جمله برنامه های فرهنگی برشمرد.