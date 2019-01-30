۳۳ میلیارد تومان پروژه در مراوه تپه افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یازمراد کوسه غراوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری چله انقلاب اظهار کرد: مراوه تپه ۶۱ هزار جمعیت و سه هزار کیلومتر وسعت دارد و از نظر تعداد روستا سومین شهرستان در گلستان هستیم.
وی افزود: ۷۰ درصد روستاها از نعمت آب شرب برخودار هستند و در حوزه راه قبل از پیروی انقلاب جاده اصلی مراوه تپه به کلاله شنی بود اما همان سال های اول انقلاب آسفالت شد.
غراوی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد راه های روستایی آسفالت شده و ۶۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: قبل از انقلاب ۱۵ مدرسه در مقطع ابتدایی داشتیم که امروزه ۱۴۰ مدرسه در شهرستان فعالیت می کنند و پوشش تحصیلی ۹۸.۳ درصد است.
غراوی با بیان این که ۲۵ هزار نفر از مردم تحت پوشش امداد هستند، گفت: ۹۶ پروژه عمرانی و اقتصادی و اشتغالزایی را داریم که با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
وی افزود: گازرسانی و برق رسانی به برخی از روستاها که در طرح کوچ بودند، پروژه طرح پرورش شتر و بسته بندی دوغ شتر، بنیاد مسکن، آسفالت و بهسازی مسکن در دهه فجر افتتاح می شود.
غراوی گردهمایی چهره های قرآنی، جشنواره موسیقی ترکمن، گفتمان شوراهای دانش آموزی، جشنواره شهرستانی شعر را از جمله برنامه های فرهنگی برشمرد.
نظر شما